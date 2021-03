Cristiano Ronaldo e de vanzare. Pretul minim stabilit de Juventus pentru super-starul portughez

Conducatorii clubului Juventus se vor intalni cu Cristiano Ronaldo pentru a discuta despre viitorul sau. Potrivit rapoartelor din Italia, "Batrana Doamna" ar trebui sa-l vanda pe jucatorul portughez cu cel putin 29 de milioane de euro pentru a evita o pierdere de capital, potrivit football-italia.net.Bianconerii nu au in vedere prelungirea contractului atacantului de 36 de ani, in acest moment."Din fericire, exista inca un an in contractul lui Ronaldo, asa ca avem timp sa vorbim cu el. Asta nu este o prioritate in acest moment", a declarat Fabio Paratici, unul dintre conducatorii clubului Juventus, inainte de meciul din Liga Campionilor cu Porto, de marti. Ronaldo s-a alaturat echipei Juventus in vara anului 2018 , cand a venit de la Real Madrid pentru 120 de milioane de euro. El a marcat 27 de goluri in 32 de aparitii in toate competitiile, in acest sezon, si a inscris de 92 de ori in 121 de jocuri cu Juve, de cand a ajuns la Torino.Cu Ronaldo pe teren, Juventus a ratat calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, desi a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (0-1, 2-1), dupa prelungiri, pe FC Porto , in mansa retur a optimilor de finala, Echipa portugheza a castigat partida tur, cu 2-1, obtinand calificarea datorita golurilor mai multe marcate in deplasare.Au marcat: Chiesa '49, '63, Rabiot '117 / Oliveira '19 (p), '115.Citeste si: