Cristiano Ronaldo a "fentat" perioada de izolare si va suporta consecintele. Portughezul a fugit din hotel fara aprobare

Conform agerpres.ro, starul portughez si alti internationali sud-americani ai lui Juve - Dybala, Cuadrado, Danilo si Bentancur - au decis sa paraseasca la inceputul saptamanii hotelul in care efectivul se afla la izolare, fara sa astepte ultimele teste ale caror rezultate urmeaza sa fie comunicate miercuri sau joi."Clubul a semnalat ca anumiti jucatori au parasit locul de izolare si in consecinta noi vom informa autoritatea competenta, adica Parchetul, pentru ce s-a intamplat", a precizat Roberto Testi, un responsabil al autoritatii sanitare locale, citat miercuri de agentia italiana ANSA.Jucatorii si staff-ul lui Juve au fost plasati sambata in izolare, o procedura care nu-i impiedica insa sa se antreneze sau sa joace, dar interzice contactele cu exteriorul, dupa doua cazuri de Covid-19. Aceste cazuri nu privesc insa jucatorii, staff-ul tehnic sau corpul medical, conform clubului bianconero.Cu exceptia altor doi jucatori aflati la domiciliile lor (Buffon si Demiral), restul efectivului ramane deocamdata in izolare la hotelul lui Juventus.Alti jucatori internationali convocati si ei la echipele nationale ar putea pleca rapid indata ce vor primi un test negativ. Printre acestia se afla francezul Adrien Rabiot, italienii Giorgio Chiellini si Leonardo Bonucci, galezul Aaron Ramsey sau polonezul Wojciech Szczesny.