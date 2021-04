Cristiano Ronaldo, pregatit sa desfiinteze Parma lui Man si Mihaila: ce poza a postat portughezul

Superstarul portughez era insotit de trei coechiperi de la Juventus, Ramsey, Demiral si Frabotta."Work done! Keep fighting!", a scris Ronaldo inaintea meciului cu Parma de miercuri.Fara Ronaldo pe teren, usor accidentat, Juventus a pierdut cu 1-0 meciul cu Atalanta si e abia pe locul patru in Serie A, la doar doua puncta in fata lui Napoli (locul 5), care vaneaza ultimul loc de Champions League.Asa ca Juventus va da totul pentru a invinge miercuri pe Parma, pe teren propriu. Echipa lui Man si Mihaila e cu un picior in Serie B si nu pare a avea forta necesara de a o incurca pe "Batrana Doamna"