Pentru Juventus au marcat Kulusevski (31) si Chiesa (73).Golul echipei Atalanta a fost inscris de Malinovskyi, in minutul 41.La Juventus, Radu Dragusin nu a fost in lotul pentru acest meci.Aflat probabil la ultimul meci pentru Juve, Cristiano Ronaldo a fost surprins dormind cu trofeul in brate.