Cristiano Ronaldo e cea mai urmarita persoana din lume

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts 📱



He's the first person to reach that mark on social media 💯 pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ- B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

Pe Instagram, Ronaldo are 260 de milioane de urmaritori, pe Twitter 147 de milioane si pe Facebook 125 de milioane. Ronaldo face bani frumosi din postarile pe retelele sociale , numai anul trecut primind in jur de 50 de milioane de dolari de pe urma fotografiilor sale.Marele rival al lui Ronaldo, Lionel Messi , se mandreste doar cu 90 de milioane de fani pe Facebook si 183 de milioane pe Instagram, in timp ce argentinianul nu are Twitter.Citeste si: