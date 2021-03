Nora lui Piturca socata de obiceiurile fostului selectioner! Ce face "Satana" in fiecare zi

CITESTE SI:



Invitata la podcastul lui Catalin Maruta, Cristina Ich a vorbit si despre familia Piturca."Sunt niste oameni draguti amandoi, foarte amabili amandoi. Eu sunt respectuoasa cu ei, vorbesc cu domnul si doamna Piturca, ca nu ne tragem de sireturi. Satana? De ce sa i se spuna asa? Nu are nicio legatura, el un om extrem de bland, e foarte pasnic si foarte calm, e chiar o calmitate care te poate scoate din sarite", a marturisit cunoscutul fotomodel.Ea a mai dezvaluit ca a fost impresionata de stilul de viata al antrenorului care va implini 65 de ani in luna mai. "Este incredibil. Mananca numai mancare bio, numai de la ferma, el niciodata nu merge sa cumpere carne din comert, alearga cate 5 kilometri in fiecare zi, are un stil de viata foarte sanatos si e normal sa arate foarte bine. Eu cand l-am vazut chiar am avut un soc, pentru ca nu-mi venea sa cred ca persoana la saizeci si ceva de ani poate sa arate asa", a mai afirmat Cristina Ich.Cristina are 31 de ani si e mandra de faptul ca Alex Piturca, partenerul ei, mai mare cu sapte ani, calca pe urmele tatalui. "Si el este un barbat care are foarte mare grija sa duca un stil de viata sanatos. Nici n-ar avea cum sa fie altfel, fiindca mosteneste asta de la tatal lui. Si e normal sa faca asta, peste doi ani implineste 40 de ani, e logic sa aiba grija de el. De aia m-am si indragostit de el, arata bine, e inalt asa, are prestanta", a incheiat Ich.Ea a povestit si cum a ajuns intr-o relatie cu Piti jr. "Ne-a facut cunostinta un prieten bun de-al meu. M-am indragostit pe loc de el. A fost oribil. Si mama a observat, eram schimbata. A fost dragoste la prima vedere. Si copilul tot asa l-am facut, dintr-o dragoste nebuneasca. Dupa 3 luni l-am anuntat pe Whatsapp ca sunt insarcinata. L-a busit rasul. M-a enervat enorm reactia lui. E haos intre noi. Ne certam din orice. El e Scorpion din ala, al dracului, uita foarte greu. Eu vreau sa cred ca am ales bine", a punctat Cristina Ich in podcast-ul lui Catalin Maruta.