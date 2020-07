Calabrezii au profitat de remiza dintre Specia si Cremona si devin a doua echipa care isi asigura promovarea, dupa Benevento.Crotone are un avans de opt puncte fata de Spezia, cu doua etape inainte de final.Echipa Crotone a mai jucat in Serie A in sezoanele 2016-2017 si 2017-2018.