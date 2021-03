"Nu am vazut niciodata un sac de bani marcand un gol!" Cinci ani fara Cruyff, omul care a lasat in urma si citate nemuritoare

De trei ori castigator al Balonului de Aur, el s-a remarcat nu doar pentru calitatile de fotbalist si manager, ci si prin declaratiile cu talc facute de-a lungul timpului.Cele mai multe dintre ele au intrat in istoria fotbalului si sunt valabile chiar si azi:"Daca nu poti invinge, asigura-te ca nu vei pierde""Intr-un fel, probabil sunt nemuritor""Nu fac greseli, pentru ca este nevoie de un mare efort din partea mea sa fac o greseala""Tehnica nu inseamna sa fii capabil sa jonglezi cu mingea de 1.000 de ori. Oricine poate sa faca asta exersand. Atunci poti sa lucrezi la circ. Tehnica este sa pasezi mingea catre piciorul drept al colegului tau de echipa, dintr-o atingere si cu viteza potrivita""Sunt fost jucator, fost director sportiv, fost antrenor, fost manager, fost presedinte de onoare. O lista frumoasa care arata ca totul are un final""Sa joci fotbal este foarte simplu, dar sa joci un fotbal simplu este cel mai dificil lucru""Calitatea fara rezultate nu foloseste la nimic. Dar rezultatele fara calitate... asta este plictisitor""Daca veti alege pe cel mai bun pe fiecare post, nu veti avea o echipa buna, ci 11 numere 1""In echipa mea, portarul este primul atacant si atacantul este cel dintai aparator""De ce nu am putea bate o echipa mai bogata? Nu am vazut niciodata un sac de bani marcand un gol""Jucatorii de astazi nu lovesc decat cu siretul. Eu puteam lovi cu interiorul, cu siretul si cu exteriorul ambelor picioare. Altfel spus, eram de sase ori mai bun decat jucatorii de astazi""Jucatorii care nu sunt lideri adevarati, dar incearca sa fie, dau vina mereu pe altii cand acestia fac o greseala. Adevaratii lideri din teren isi asuma greselile in locul celor care le vor face""Atunci cand joci un meci, este demonstrat statistic ca fotbalistii au posesia mingii in medie trei minute. Deci, cel mai important lucru este urmatorul: ce faci in cele 87 de minute in care nu ai mingea. Asta hotaraste daca esti sau nu un jucator bun""Trebuie sa ne asiguram ca mingea ajunge cel mai mult la cei mai slabi adversari. Asa o recuperezi foarte repede""Daca noi nu le dam mingea, ei n-au cum sa ne dea gol"b>CITESTE SI: