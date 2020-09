Surpriza uriasa in Cupa Romaniei. CSA Steaua, eliminata din competitie de Popesti-Leordeni

Clubul Armatei avea pretentia de a ajunge cat mai sus in Cupa Romaniei , in paralel cu obiectivul de a promova in esalonul secund al fotbalului romanesc.Astazi, intr-un meci disputat in complexul Ghencea , CSA Steaua a pierdut confruntarea din turul 2 al Cupei Romaniei impotriva celor de la CS Popesti-Leordeni, scor 0-1. De mentionat faptul ca stelistii au ratat sansa de a trimite meciul in prelungiri, irosind un penalty in minutul 90.