CSA Steaua, calificare cu scandal in "finala" pentru promovare. Patronul adversarei a vrut sa scoata echipa de pe teren

Ambele meciuri ale ros-albastrilor au fost extrem de controversate. In tur, Steaua a obtinut un penalty inexistent (in urma unei simulari grosolane), iar in partida decisiva a beneficiat de inca o lovitura de la 11 metri neregulamentara, de aceasta data dupa un fault la limita careului de 16 metri.Ca urmare, pe finalul meciului de sambata, deranjat de maniera de arbitraj, patronul celor de la Mostistea Ulmu, Vasile Tarsolea, si-a indemnat jucatorii sa paraseasca terenul. In cele din urma, la insistentele antrenorului si capitanului oaspetilor, meciul a continuat. Pentru a promova in liga secunda, CSA Steaua trebuie sa castige o dubla mansa impotriva castigatoarei din duelul FCSB 2 - CS Afumati . In tur, in deplasare, echipa lui Gigi Becali a castigat cu 1-0.