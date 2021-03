Steaua are un nou comandant la butoane: cine va conduce clubul din Ghencea

"Miercuri, in prezenta loctiitorului Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, generalul de brigada Valeriu Rosu, a avut loc ceremonia de predare primire a functiei de comandant/presedinte a Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti.Colonelul Stefan Razvan Bichir a fost detasat si imputernicit pe o perioada de 6 luni, incepand cu data de 1 aprilie, in functia de comandant (presedinte) al CSA Steaua, inlocuindu-l la comanda pe colonelul Madalin Sorin Hincu.Colonelul Bichir este cadru militar din anul 1994, fiind absolvent al Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport/Facultatea militara de educatie fizica si sport. Este veteran al teatrelor de operatii, cu o misiune executata in Afganistan.De asemenea, tot azi, s-a desfasurat si ceremonia de trecere in rezerva a colonelului Madalin Sorin Hincu. In semn de apreciere pentru cei 38 de ani cat a servit Patria sub drapel, generalul Rosu i-a inmanat distinctii militare si i-a multumit pentru intreaga activitate, subliniind eforturile si contributia depusa pentru indeplinirea misiunilor structurilor in care a activat pe parcursul intregii cariere militare. Colonelul Hincu a primit urari de sanatate, bucurii si impliniri alaturi de familie si de cei dragi si sa fie in continuare alaturi de familia Armatei Romaniei", se arata intr-un comunicat."Dragi colegi, m-am inhamat la o munca nu foarte usoara, dar contez pe sprijinul dumneavoastra. Sper sa facem o echipa astfel incat sa atragem obiectivele trasate de conducerea ministerului, sper sa ne propunem obiective personale care duca la indeplinirea acestor obiective si sper ca impreuna sa facem echipa care sa duca clubul Steaua acolo unde ii este locul lui, clubul numarul 1 din Romania", a declarat noul comandant, potrivit Steaua TV.Citeste si: