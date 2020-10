Meci cu spectatori pentru CFR Cluj in Europa League. 12.000 de bulgari, in tribune

Club bulgar a primit in aceasta saptamanta acordul autoritarilor bulgare pentru a juca partida cu spectatori, conform normelor UEFA Astfel, 12.000 de suporteri , adica 30% din capacitatea stadionului National, vor fi prezenti la meciul TSKA Sofia - CFR Cluj.Suporterii bulgari au luat deja cu asalt casele de bilete pentru a prinde un bilet la primul meci pentru TSKA din din grupele Europa League, in acest sezon.CFR Cluj este in grupa cu Roma, Young Boys si TSKA Sofia in grupele Europa League.