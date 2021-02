Intamplare incredibila pentru echipa de fotbal din Resita. Autocarul sau a ramas impotmolit in noroi, la un meci amical. Cum a reusit sa plece de la stadion

Autocarul echipei CSM Resita a ramas impotmolit in noroi la terenul unde trebuia sa se joace amicalul cu Ripensia Timisoara Din cauza ploilor abundente cazute in zona, meciul a fost mutat in alta parte, dar autocarul oaspetilor nu a mai putut pleca si a fost nevoie de interventia unui tractor, scrie liga2.ro Pana la urma, autovehiculul a putut merge singur si resitenii au ajuns cu bine la noul loc de disputare al intalnirii cu Ripensia.CITESTE SI: