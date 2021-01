CSU Craiova a ratat sansa de a urca pe primul loc in Liga 1. Oltenii s-au impiedicat pe teren propriu de Sepsi. Oaspetii au trecut pe langa victorie

Universitatea a facut un joc modest si nu a reusit sa isi creeze decat o ocazie de gol, in min. 60, prin Alexandru Cicaldau.Sepsi OSK a fost mai periculoasa si a avut sanse de gol prin Fofana (43), cand Dan Nistor a respins de pe linia portii, si Florin Stefan (53), care a sutat putin peste transversala.Niciuna dintre echipe nu a avut antrenorul principal pe banca tehnica: Universitatea l-a avut pe Corneliu Papura in tribuna (suspendat), iar Leo Grozavu nu a fost la meci.Ambele echipe au avut cate un jucator eliminat, gazdele pe Vladimir Screciu (81), iar oaspetii pe guineeanul Fofana (90+2), care a primit doua cartonase galbene in doar cateva secunde, al doilea pentru proteste.Universitatea nu are nicio victorie si niciun gol marcat in ultimele trei etape (doua egaluri si un esec).Sepsi OSK e neinvinsa de sapte etape, in care a adunat trei victorii si patru egaluri. Sepsi OSK a remizat cu primele doua clasate, FCSB si Universitatea Craiova, in ultimele doua etape.In tur, Universitatea s-a impus cu scorul de 1-0.Universitatea Craiova - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-0, Stadion '' Ion Oblemenco '' - CraiovaCartonas rosu: Vladimir Screciu (Universitatea, 81), Boubacar Fofana (Sepsi OSK, 90+2).Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenti: Ovidiu Artene (Vaslui), Mihai Marius Marica (Bistrita); arbitru de rezerva: Horia Gabriel Mladinovici (Bucuresti)Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu) - CCA , Ioan Mironas (Piatra Neamt) - LPF