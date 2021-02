CSU Craiova a invins-o pe Dinamo si spera din nou la titlu. Andrei Ivan e eroul oltenilor

Golul a fost marcat de Andrei Ivan, in minutul 26. Ivan a inscris din aproximativ 8 metri, dupa o pasa de la Baiaram. In urma acestui rezultat, Craiova s-a apropiat la 5 puncte de liderul FCSB, care are insa un meci mai putin disputat Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Balasa, Constantin, Bancu - Nistor (Capatana '76), Mateiu, Cicaldau (Papp '90) - Cimpanu (Mamut '66), Ivan, Baiaram. Antrenor: Dragos BonDinamo: Esanu - Sorescu, Puljic, Ehmann, Radu - Nepomuceno (Achim '81), Rauta, Gol, Fabbrini (Mihaiu '61) - Nemec, Gueye (Moldoveanu '73). Antrenor: Ionel GaneCartonase galbene: Bancu '23, Ivan '90+3 / Nepomuceno '37, Ehmann '77, Sorescu '90+3Arbitri: Florin Andrei - Ciprian Florin Dansa, Imre-Laszlo Bucsi - Adrian Viorel CojocaruObservator: Zoltan SzekelyCiteste si: