CSU Craiova, victorie fara emotii la Medias. Oltenii raman in lupta pentru titlu. Cum arata clasamentul

Golurile au fost marcate de Andrei Ivan '49 si Alexandru Cicaldau '60. In minutul 79, de la gazde a fost eliminat Chamed. In urma acestui rezultat, CSU Craiova se mentine pe locul 3 in clasament , cu 53 de puncte, cu patru mai putin decat FCSB si CFR, care au si un meci mai putin disputat.Gaz Metan Medias: Plesca - Butean, Larie, Yuri, Velisar - De Moura (F. Junior '76), Alceus (Horsia '76), Romeo (Deaconu '76) - Chamed, Mates (Sarr '8), Ze Manuel (Morar '63), Antrenor: Mihai Teja Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, M. Constantin, Bancu - Mateiu, Bic (Fedele '81) - Cimpanu (Camara '73), Cicaldau (Capatana '87), Baiaram (V. Constantin '87) - Ivan (Tudorie '81). Antrenor: Marinos Ouzounidis.Cartonase galbene: Sarr '33, Butean '43, Alceus '71 / M. Constantin '35, Vatajelu '78, Fedele '85Cartonas rosu: Chamed '79Arbitri: Lucian Rusandu - Valentin Avram, Mihai Ovidiu Artene - Marian BarbuObservatori: Mircea Calin, Sorin BocaCiteste si: