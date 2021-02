CSU Craiova si-a prezentat noul antrenor. Primele declaratii ale grecului Ouzounidis

"Buna dimineata! (n.r. - in limba romana) Am inceput sa invat putin limba. La prima conferinta prefer sa vorbesc in limba mea, pentru ca nu vreau sa fac greseli sau sa se inteleaga gresit ceva. (n.r. - in limba engleza) E foarte important ca echipa a castigat meciul de ieri (n.r. - cu Dinamo) , a trecut destul timp de cand echipa nu mai castigase un meci, e bine din punct de vedere psihologic, mai ales tinand cont de animozitatile care exista intre cele doua echipe", a spus grecul la primul contact cu jurnalistii."Am vazut echipa in multe jocuri de cand am inceput discutiile. Fiecare antrenor are metodele si ideile sale despre fotbal, dar consider ca ar fi o greseala ca sa incerc sa schimb totul din prima zi, mai ales in aceasta perioada aglomerata de meciuri . Am sa incerc sa le transmit jucatorilor anumite aspecte pe care le consider eu foarte importante. Nu pot sa trec la schimbari majore de la inceput pentru ca sunt convins ca o sa creez mai multe probleme decat rezolvari. E important sa le transmit jucatorilor o serie de principii pe care le consider esentiale", a completat Ouzounidis."Ma consider un antrenor echilibrat. Cand ai de-a face cu o echipa care tinteste la titlu, trebuie sa te concentrezi si pe partea ofensiva. Trebuie sa avem mai multe ocazii si sa marcam mai multe goluri . Am cautat informatii despre echipa si am aflat ca aveti un teren extraordinar, stiu exista o stabilitate din punct de vedere administrativ si al conducerii. E o echipa care isi doreste sa devina mai buna in fiecare an, lupta pentru titlu si are fani extrarodinari. O echipa care doreste titluri, o echipa care are foame de performanta este un proiect foarte bun pentru mine", a precizat tehnicianul."Ca sa ajungi in varf nu e de ajuns sa ai echipa buna, trebuie sa facem un grup, o echipa cu un nivel psihologic foarte bun. Champions League e in fiecare an din ce in ce mai greu de atins, diferenta dintre echipe se marese, probabil din motive financiare. Inainte de a fi acolo, trebuie sa fim campioni aici. Asta este primul obectiv", a subliniat Ouzounidis.Rugat sa transmita un mesaj catre suporteri , noul antrenor a spus: "Ii asigur ca vom face totul ca sa-i multumim si sa le dam fericirea pe care o asteapta. Vom face totul sa le dam inapoi dragostea pe care o exprima fata de echipa. Stiu ca iubesc foarte mult echipa si sunt foarte pretentiosi, dar nicio echipa nu poate sa avanseze daca nu are asemena suporteri."Ouzounidis a mai fost intrebat si ce cuvinte stie in limba romana. Prezent la conferinta de prezentare, presedintele Sorin Cartu i-a spus tehnicianului, in limba romana: "Te invat eu niste cuvinte in romana. "Trebuie sa castigam!""In varsta de 52 de ani, Marinos Ouzounidis, fost fotbalist la echipe ca Skoda Xanthi, Panathinaikos si Le Havre, a mai antrenat formatiile Apoel Nicosia, AEL Larissa, Iraklis Salonic, Skoda Xanthi, Platania, Egrotelis, Panionios, Panathinaikos Atena si AEK Atena. El a pregatit ultima data echipa cipriota Apoel Nicosia.Ouzounidis a castigat doua trofee ca antrenor, titlul si supercupa in Cipru, cu Apoel Nicosia, in sezonul 2001/1002.Citeste si: