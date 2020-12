CSU Craiova s-a apropiat la doua puncte de liderul FCSB. Prima victorie a oltenilor in Liga 1 de la plecarea lui Bergodi

Conform news.ro, pentru Universitatea Craiova au marcat Cicaldau '2, Ofosu '38, Barbut '58, iar pentru Gaz Metan a inscris Cardoso '50. Pentru echipa olteana, pregatita de Corneliu Papura, este prima victorie in Liga 1 dupa despartirea de fostul antrenor, Cristiano Bergodi . In urma acestui rezultat, Craiova acumuleaza 28 de puncte, ramanand in plasa liderului FCSB (30 de puncte).Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa (Papp '79), Constantin, Bancu - Cicaldau, Nistor (Capatana '86), Screciu (Mateiu '57)- Barbut, Mamut, Ofosu. Antrenor: Corneliu PapuraGaz Metan: Buzbuchi - Butean, Yuri, Larie, Velisar - Alceus, Junior (Cardoso '46 / Nitu '69) - Horsia (Chamed '63), Deaconu, Jose Manuel da Silva - Valente (Sambu '63). Antrenor: Jorge CostaCartonase galbene: Alceus '48, Sambu '90Arbitri: Horatiu Fesnic - Alexandru Cerei, Ciprian Florin Dansa - Sorin CostreieObservator: Nicolae Grigorescu Citeste si: Grupa de cosmar pentru Romania in preliminariile Campionatului Mondial 2022. Ne batem pentru calificare cu o fosta campioana mondiala