Puncte uriase pierdute de Craiova in primul meci din play-off. Un atacant al oltenilor, accidentat grav

Cele doua echipe s-au anulat reciproc in marea majoritate a timpului, intr-un joc incalcit, cu putine ocazii veritabile de gol.Oaspetii au avut prima sansa notabila, dar portarul Mirko Pigliacelli, singurul jucator integralist in acest campionat , a respins cu piciorul (29). Universitatea a replicat prin Alexandru Cimpanu (32), dar sutul acestuia la coltul scurt a fost retinut de Roland Niczuly. In finalul primei reprize, gazdele au mai avut o sansa, prin Paul Papp (42), dar acesta trimis peste poarta cu capul.In repriza secunda, Niczuly s-a remarcat la sutul lui Cimpanu (56), lui Alexandru Cicaldau i-a lipsit un varf de gheata la centrarea lui Ivan Mamut (80), iar Juan Camara a reluat imprecis cu capul (90+2), din doar 5 metri. Oaspetii s-au remarcat in ofensiva la sutul-centrare al lui Radoslav Dimitrov (ex-Universitatea), respins de Pigliacelli (90).Sepsi OSK este campioana rezultatelor de egalitate in acest sezon, cu 15 reusite in sezonul regular (jumatate din meciuri ).Universitatea este la al treilea rezultat consecutiv de 0-0 in campionat, dupa cele cu FCSB si CFR Cluj . Universitatea e neinvinsa de sase meciuri (trei victorii, trei egaluri) in campionat, la care se adauga semifinala Cupei Romaniei (3-0), neprimind gol in aceste sapte partide.Sepsi OSK a ajuns la patru meciuri consecutive fara victorie in campionat, trei egaluri si un esec.In sezonul regular, Universitatea a castigat in prima etapa la Sfantu Gheorghe (1-0), dar in retur scorul a fost egal, 0-0.