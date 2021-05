CSU Craiova e in colaps total. Oltenii si-au luat adio definitiv de la titlu. Ce s-a intamplat la meciul cu Sepsi

Au marcat Bogdan Mitrea '45 si Claudiu Petrila '90+4. E un rezultat in urma caruia CSU Craiova mai are sanse infime la titlu , in duelul cu marile favorite CFR Cluj si FCSB , care vor evolua joi in aceasta runda.Sepsi: Fernandez - Csiszer (Aganovic '63), Ninaj, Mitrea, Stefanescu - Vasvari, Paun (Fofana '77) - Dumiter (Golofca '87), Gonzalez (Petrila '87), Achahbar (Tincu '77) - Safranko. Antrenor: Leo Grozavu.Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vatajelu (Vladoiu '61, Baiaram '67), M. Constantin, Acka, Bancu - Mateiu, Mitran (Bic '3, Tudorie '62) - Cimpanu (Ofosu '62), Nistor, Cicaldau - A. Ivan. Antrenor: Marinos OuzounidisCartonase galbene: Paun '64, Aganovic '75 / Constantin '31Arbitri: Marcel Birsan - Mircea Orbulet, Marius Badea - Vlad BabanObservator: Ioan OnicasPartidele Academica Clinceni - CFR Cluj si FC Botosani - FCSB se vor disputa joi.Clasament: 1. CFR Cluj - 42 de puncte, 2. FCSB - 40, 3. Universitatea Craiova - 37, 4. Sepsi - 33, 5. FC Botosani - 28, 6. Academica Clinceni - 25.