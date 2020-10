CSU Craiova, victorie cu Dinamo in derby-ul de pe Arena Nationala. Oltenii au punctaj maxim dupa 7 etape in Liga 1

Conform news.ro, unicul gol a fost marcat din penalty de Cicaldau, in minutul 28. La un corner, Puljici l-a tinut in careu pe Marius Constantin si arbitrul Fesnic a aratat punctul cu var. Cicaldau a marcat de la 11 metri, desi Hinojo a atins balonul.Cu acest rezultat, CSU Craiova isi continua parcursul perfect in startul de sezon, oltenii ajungand la a saptea victorie din tot atatea meciuri Au evoluat urmatoarele echipe:Dinamo: Hinojo - Sorescu, Puljici, Grigore, A. Radu (Ba '73) - Gol (Anton '73), Aleix Garcia (Gueye '73) - Mihaiu (Fabbrini '41), Borja Valle, Camara (Gonzalez '66) - Nemec. Antrenor Cosmin Contra Craiova: Pigliacelli - Olteanu (Acka '4), Balasa, M. Constantin (Vatajelu '34), Bancu - Nistor, Bic, Cicaldau - Barbut (Capatana '59), A. Ivan (Mamut '59), Baiaram. Antrenor Cristiano Bergodi.Cartonase galbene: Puljici '27, Contra (antrenor) '30, A. Radu '43, Gol '48 / Cicaldau '37, Balasa '41, Barbut '48.Arbitri: Horatiu Fesnic - Valentin Avram si Alexandru Cerei - Andrei Moroita;Observator de arbitri : Sorin Boca.Dinamo ramane pe antepenultimul loc, 14, dupa acest meci, cu cinci puncte.Lider este CS Universitatea Craiova , cu 21 puncte, urmata de CFR Cluj , cu 15 puncte, si de FCSB , cu 12 puncte (6 meciuri).