Egal cu goluri spectaculoase intre CSU Craiova si Viitorul. Oltenii pierd teren in lupta pentru titlu

Au marcat Papp '45 pentru gazde si Artean '47 pentru oaspeti, ambele goluri fiind extrem de spectaculoase. Daca fundasul Craiovei a inscris dintr-o pozitie imposibila, cu spatele la poarta, mijlocasul Viitorului a punctat cu o lovitura de cap din plonjon.In urma acestui rezultat, CSU Craiova ramane la 6 puncte in spatele liderului FCSB , care in aceasta etapa a castigat (2-1) cu FC Voluntari Universitatea Craiova: Pigliacelli - St. Vladoiu, Papp, M. Constantin, N. Bancu - Nistor (Capatina '80), Mateiu (Bic '46), Cicaldau - Ofosu (Vatajelu '75), I. Mamut (Ivan '46), Cimpanu (Barbut '46). Antrenor: Corneliu PapuraFC Viitorul: Cojocaru - R. Benzar (Dussaut '46), Mladen, V. Ghita, R. Boboc - C. Matei (Gaztanaga '46), Artean, Babunski (Ciobanu '46) - Ely Fernandes (Matan '46), Luckassen, G. Ganea (Pitu '68). Antrenor: Mircea Rednic Cartonase galbene: Mateiu '8, Nistor '79 / Boboc '71, Gaztanaga '78, Cojocaru '81Arbitri: Marcel Birsan - Radu Adrian Ghinguleac, Vladimir Urzica - Ionut CozaObservator: Eduard Dumitrescu