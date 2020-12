Cu ele urma sa-si faca de cap Neymar. Fotomodelele l-au dat de gol pe fotbalist. Procuratura e pe urmele lor

Anturajul atacantului brazilian al echipei PSG neaga evenimentul, in timp ce, pentru a spori misterul, jucatorul, care nu a facut nicio declaratie cu privire la acest subiect, a postat o fotografie in care apoare cu un prieten pe un iaht, in apropiere de coasta Santa Catarina, in sudul tarii.Procuratura statului Rio a anuntat ca a deschis o ancheta dupa ce a primit "mai multe plangeri, pe baza informatiilor furnizate de presa, cu privire la evenimentele organizate de jucatorul Neymar".Intre timp, conform tabloidului "The Sun", mai multe fotomodele de top au lasat de inteles ca sunt in drum spre petrecerea grandioasa organizata de Neymar, Kiki Passo, Michelle Nevius si Jessica Bartlett fiind doar cateva dintre frumusetile care l-au dat de gol pe fotbalist prin postarile facute pe Instagram.Procurorii au cerut fotbalistului, precum si administratiei domeniului pe care afla vila si unui alt complex rezidential invecinat sa ofere detalii "urgente" cu privire la "numarul de invitati, organizatorii evenimentului si eventuale masuri sanitare luate."Un consilier al jucatorului, contactat de AFP, a declarat ca nu stie daca Neymar va sarbatori Anul Nou in luxoasa sa casa din Mangaratiba, o statiune la malul marii, la 130 km de orasul Rio, sau daca va ramane in Santa Catarina.Evenimentul, cu 150-500 de invitati, a starnit un val de critici, intr-un moment in care pandemia a provocat deja 194.000 de decese in Brazilia. In mod legal, statul Rio de Janeiro nu interzice petrecerile din resedintele private, iar primaria din Mangaratiba a recunoscut intr-un comunicat ca nu are posbilitatea de a interveni.Saptamana trecuta, publicatia braziliana O Globo a scris ca Neymar organizeaza o petrecere uriasa la Mangaratiba, o statiune situata la 130 kilometri vest de Rio de Janeiro, provocand un val de indignare in Brazilia, tara lovita puternic de pandemia de coronavirus.Petrecerea, la care ar participa 500 de persoane, ar dura cinci zile. Singura regula impusa invitatilor ar fi sa nu foloseasca telefoanele, pentru a nu publica imagini si informatii pe retelele de socializare.Sambata, mai multe publicatii braziliene au scris despre petrecerea lui Neymar, iar informatiile au produs un val de indignare pe retelele de socializare, in conditiile agravarii raspandirii coronavirusului in ultimele saptamani, in statul sud-american.Brazilia este pe locul 3 in lume intre tarile cel mai afectate de pandemie, cu peste 7,6 milioane de infectari si cu 194.000 de decese.Citeste si: Surpriza pentru Madalina Ghenea. "Fosta" lui Zaniolo e insarcinata, iar fotbalistul nu si-a dorit copilul