Cum a "fentat" FCSB intrarea in carantina. A jucat intr-un turneu destinat copiilor, care nici n-a inceput

Pentru a "dribla" prevederile legale, FCSB a organizat pe ultima suta de metri un meci amical, cu Kemerspor (3-2), o echipa de liga a treia, motivand ca partida a avut loc intr-o competitie amicala, Corendon Cup, asa cum a precizat managerul Mihai Stoica Intr-adevar, Corendon Cup nu este o inventie, insa turneul este unul destinat copiilor intre 6 si 18 ani. Mai mult, acest turneu nici macar nu este in desfasurare, el fiind programat in perioada 1-5 februarie 2021.