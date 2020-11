Cum decurge recuperarea lui Maradona dupa operatia pe creier: "Vindecarea ne surprinde, dar trebuie sa fim prudenti"

"Am fost sa-l vad, era treaz, cu o stare foarte buna. Vindecarea ne surprinde, dar ni s-a mai intamplat asta cu Diego. Dar trebuie sa fim totusi prudenti pentru ca suntem in perioada post-operatorie", a spus medicul pentru presa in fata clinicii din Olivos, de la periferia capitalei Buenos Aires."Este evident ca el nu are nicio complicatie neurologica. Sunt si alti parametri pe care noi ii asteptam pentru a-i putea evalua, dar recuperarea este excelenta. Suntem optimisti", a adaugat doctorul Luque, starnind aplauzele suporterilor veniti sa-si incurajeze idolul in fata clinicii.Medicul a mai precizat ca nu poate spune cand antrenorul echipei Gimnasia y Esgrima La Plata ar putea iesi din spital si ca pandemia de coronavirus nu este un "criteriu pentru a decide externarea sa"."Diego este totusi in faza post-operatorie. Suntem optimisti. Majoritatea complicatiilor survin in 24-48 de ore, care sunt cele mai critice. Insa acest lucru nu s-a intamplat si suntem bucurosi", a conchis doctorul.Diego Maradona a fost operat cu succes pe creier, marti seara, pentru indepartarea unui hematom subdural (cheag de sange), la cinci zile dupa ce a sarbatorit implinirea varstei de 60 de ani.Maradona a fost transferat la clinica din Olivos dupa o prima spitalizare, luni, in orasul La Plata, aflat la 60 km sud de capitala Buenos Aires. Interventia chirurgicala de marti a durat aproximativ doua ore.La aflarea vestii, grupuri de suporteri s-au adunat la portile clinicii din Olivos, unde au desfasurat bannere cu efigia idolului argentinian. Ei s-au bucurat si au cantat la aflarea vestii ca operatia "Butoiasului atomic" a decurs bine.Fostul jucator al echipelor Napoli Barcelona si Boca Juniors a fost internat de mai multe ori in spital in ultimii ani, in principal din cauza stilului de viata extravagant pe care l-a dus. In ianuarie 2019, Maradona a ajuns la spital cu sangerari stomacale. El s-a simtit rau si la Cupa Mondiala din 2018, in Rusia, cand a fost filmat lesinat in loja sa la meciul Argentina - Nigeria. In 2004, Maradona a fost internat cu probleme cardiace si respiratorii serioase, din cauza consumului de cocaina. Ulterior a urmat o cursa de dezintoxicare in Cuba si Argentina, inaintea operatiei de la stomac din 2005, care l-a ajutat sa piarda din greutate. In 2007, s-a internat intr-o clinica din Argentina pentru a depasi problemele cu alcoolul.