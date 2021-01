Cum e aparat fotbalistul Cavani de Academia din tara sa dupa suspendarea primita in cazul de rasism: "O nedreptate grava, arata ignoranta"

La 29 noiembrie, dupa un meci cu Southampton, scor 3-2, la care Manchester United a revenit de la 0-2 si Cavani a inscris doua goluri pe final, uruguayanul a reactionat la un mesaj de felicitari de pe Instagram venit de la un fan scriind "Gracias negrito". Joi, federatia engleza l-a suspendat pe fotbalist trei jocuri si l-a amendat cu 100.000 de lire sterline."Federatia Engleza de Fotbal a comis o nedreptate grava fata de sportivul uruguayan si si-a aratat ignoranta pronuntandu-se cu privire la folosirea limbii spaniole fara sa tina cont de complexitate si de context. In contextul in care a fost scris, acest cuvant - mai ales pentru ca s-a folosit diminutivul - poate reprezenta doar afectiune. Cuvinte care fac referire la culoarea pielii, la greutate si la alte caracteristici sunt folosite des intre prieteni si rude in America latina. In acest context, sunt expresii de afectiune si sunt folosite deseori fara legatura cu ceea ce par sa fie", a precizat Academia uruguayana de Litere.Federatia engleza este foarte stricta in ceea ce priveste mesajele jucatorilor pe retelele de socializare si nu autorizeaza niciun derapaj, mai ales daca mesajele au conotatie rasista.Cavani a anuntat ca nu va face apel dupa sanctiunile primite. "Accept sanctiunea disciplinara, dar nu impartasesc punctul de vedere (al FA). Imi cer iertare daca am jignit pe cineva cu o expresie de afectiune fata de un prieten, nimic mai mult de atat. Cei care ma cunosc stiu ca eforturile mele sunt mereu pentru bucurie si prietenie! Sufletul meu este linistit, pentru ca stiu ca m-am exprimat mereu cu afectiune in conformitate cu cultura mea si cu felul meu de a trai. Va imbratisez", a scris fotbalistul in social media.Citeste si: Vestea asteptata de intreg fotbalul romanesc. Cand e posibil sa avem primele meciuri cu arbitraj video (VAR) si care sunt costurile