Cum se schimba viata omului. La 60 de ani, ASIA i-a cantat lui Mircea Lucescu, la Donetk. La 75 de ani, romanul este la Kiev, unde a depus flori la monumentul lui Lobanovskyi

Acum 15 ani, atunci cand a implinit 60 de ani, Lucescu era zeu la Donetk, tocmai castigase titlul in Ucraina, cu Sahtior.Patronul Rinat Ahmetov i-a organizat o petrecere de pomina, la unul dintre hotelurile sale luxoase.Atunci, miliardarul ucrainean a platit un charter pentru a aduce familia antrenorului roman, de la Bucuresti.Asta nu e tot, o formatie in voga la acea vreme, ASIA, a fost invitata la Donetk, unde a facut un show de neuitat, la ziua lui Lucescu.In plus, la implinirea varstei de 60 ani, antrenorul roman a primit de la Ahmetov un stilou de aur, care a costat 7500 de dolari si un tablou, care este evaluat la 8000 de dolari.Patronul lui Sahtior a platit in jur de 50.000 de dolari pentru petrecerea data in cinstea lui Lucescu.Vremurile s-au schimbat, anii au trecut, iar Lucescu a semnat cu rivala de moarte a lui Ahmetov, Dinamo Kiev.Acum, de ziua lui, Lucescu nu s-a mai tinut de petreceri, a depus flori la monumentul lui Lobanovskyi.