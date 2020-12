Noul stadion Dinamo, pe ultima suta de metri. A fost lansata si Academia condusa de Ionel Danciulescu

"Am intensificat in ultimul timp demersurile pentru finalizarea acestui proiect (n.r. - stadionul) pentru a intra pe ultima suta de metri. In aceasta perioada am procedat pentru alipirea terenului din zona velodromului, urmand ca in momentul iesirii alipirii sa procedam la dezmebrare si, ulterior dezmembrarii vom inainta terenul aferent CNI-ului pentru a ne oferi solutia finala. Solutia finala reprezinta adaptarea pe bucata de teren inaintata a stadionului si atunci se vor sti cu exactitate cotatiile, forma si toate aspectele pe care cu totii le asteptam. Proiectul se desfasoara cu viteza accelerata, chiar daca ne confruntam in acest moment cu conditii... Este un context epidemiologic pe care nu ni-l doream si nu-l asteptam. Facem toate demersurile, iar stadionul va fi realizat", a declarat el.In cadrul conferintei de miercuri, la care a participat si ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a fost lansata academia de fotbal din cadrul CS Dinamo. Vela a precizat ca nou-infiintata academie va folosi actualul stadion principal al complexului din Soseaua Stefan cel Mare."Este o mare bucurie sa vad concretizat acest proiect de suflet si anume Academia de Fotbal Dinamo, care are in atentie copiii cu varste de pana la 11 ani, viitorul si speranta acestei tari. Prin proiectul academiei de fotbal, vrem sa marim familia Dinamo si sa reinviem spiritul de invingator si vrem sa le oferim copiilor un start adecvat in fotbal, cu o mentalitate sanatoasa si o educatie specifica unui club de traditie. Faptul ca Danciu a acceptat sa se implice in acest proiect ca manager al echipei nu poate fi decat o garantie a performantelor viitoare. Stafeta va fi predata de un campion altor campioni. Dispunem de o baza materiala cu terenuri de fotbal moderne, care vor fi puse la dispozitia acestor copii. Noul stadion va fi dedicat echipei de seniori care are o alta structura si o alta componenta juridica, nu tine de Ministerul Afacerilor Interne, iar actualul stadion va fi folosit de celelalte echipe si in mod esential de aceasta academie. Activitatea academiei va fi autofinantata si va asigur ca avem toata deschiderea pentru sustinerea acestui proiect", a declarat ministrul.Managerul academiei, Ionel Danciulescu , aspus ca va incerca sa construiasca la Dinamo o scoala de fotbal de succes."Proiectul acestei academii se bazeaza in special pe fotbalul amator, zona de copii. Eu voi fi responsabil de tot ceea ce inseamna partea tehnica. Pentru logistica si organizare avem un grup de oameni inimosi, ambitiosi si incercam sa punem bazele unei academii de succes. Ne intereseaza foarte mult ca sportivii si copiii care vin in curtea clubului Dinamo sa fie crescuti in spiritul dinamovist. Vrem ca aceasta academie sa fie un pic mai diferita fata de alte academii. In principal, ne intereseaza copilul, integrarea lui in societate, integrarea lui in colectivitate, ne intereseaza sa formam persoane responsabile si, ceea ce este cel mai important, efectuarea junioratului la Dinamo sa fie o garantie a seriozitatii si profesionalismului. Ne intereseaza ca aceia care vor lucra cu acesti copii sa aiba studii superioare, licenta, sa aiba un limbaj adecvat. Vom face lucrurile sa functioneze asa cum trebuie sa functioneze o academie profesionista", a spus fostul atacant.Vela a primit un tricou al academiei, cu numele sau si cu numarul zece si o minge de fotbal.Citeste si: Sebastian Coltescu l-a sunat pe Demba Ba. Cum s-a incheiat discutia dintre cei doi