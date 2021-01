Dramatism la cote maxime in Cupa Angliei. Cum s-a terminat derby-ul Manchester United - Liverpool

Alte rezultate din Cupa Angliei:

Liverpool a condus cu 1-0 pe "Old Trafford", insa gazdele au revenit si au inscris golul decisiv in ultimul sfert de ora. Au marcat Greenwood '26, Rashford '48 si B. Fernandes '78 pentru invingatori, respectiv Salah '18, '58 pentru Liverpool. Chelsea - Luton Town (liga a doua) 3-1Au marcat: Abraham '11, '17, '74 / Clark '30Brentford (liga a doua) - Leicester City 1-3Au marcat: Sorensen '6 / Under '46, Tielemans '51 (penalti), Maddison '71 Fulham - Burnley 0-3Au marcat: Rodriguez '31, '71 (penalti), Long '81S-au mai calificat in optimile Cupei Angliei Wolverhampton, Southampton, Manchester City , Barnsley, Brighton, Bristol City, Sheffield United, Swansea si West Ham. Detinatoarea trofeului , Arsenal, a parasit competitia, eliminata de Southampton.Partida Everton - Sheffield Wednesday (liga a doua) are loc tot duminica, confruntarea Wycombe Wanderers (liga a doua) - Tottenham este programata luni, iar ultimul meci din 16-imi, Bournemouth (liga a doua) - Crawley Town (liga a patra) se va disputa marti.