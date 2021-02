Meci antologic in Cupa Angliei, cu noua goluri. Echipa lui Mourinho, batuta in prelungiri. Toate rezultatele

Oaspetii au deschis rapid scorul in partida de pe Goodison Park, prin columbianul Davinson Sanchez (3), insa Everton a reusit sa marcheze apoi de trei ori pe parcursul primei reprize, prin Dominic Calvert-Lewin (36), Richarlison (38) si Gylfi Sigurdsson (43 - penalty). Tottenham, echipa antrenata de Jose Mourinho , a redus din handicap chiar inainte de pauza, prin Eric Lamela (45+3), iar apoi a restabilit egalitatea prin Davinson Sanchez, care a reusit dubla in minutul 57.Everton a revenit in avantaj gratie celui de-al doilea gol inscris de brazilianul Richarlison (63), insa capitanul lui Spurs, Harry Kane a punctat la randul sau in minutul 83, ducand meciul in prelungiri. Gazdele au marcat golul victoriei si al calificarii printr-un alt brazilian, Bernard, in minutul 97.Un merit deosebit in obtinerea acestui succes l-a avut islandezul Sigurdsson, care, pe langa golul din prima repriza, a oferit si trei pase decisive, ultima dintre ele la golul care a adus calificarea echipei sale. Manchester City , liderul din Premier League, nu a avut, in schimb, nicio emotie in deplasarea din Tara Galilor, unde a invins cu 3-1 formatia de liga secunda Swansea City, prin golurile lui Kyle Walker (30), Raheem Sterling (47) si Gabriel Jesus (50). Pentru gazde a punctat Morgan Whittaker (77).Pentru echipa lui Guardiola a fost a 15-a victorie consecutiva in toate competitiile. City a stabilit astfel un record pentru o formatie de prima liga, depasind performanta de 14 succese la rand reusita de Preston (1892) si Arsenal (1987).Leicester City si Sheffield United sunt celelalte doua echipe care au acces in sferturile de finala ale FA Cup in urma meciurilor de miercuri, gratie victoriilor obtinute pe teren propriu, cu acelasi scor (1-0) in fata formatiilor Brighton & Hove Albion, respectiv Bristol City.Rezultate:MartiBurnley - Bournemouth (D2) 0-2 Manchester United - West Ham 1-0 dupa prelungiriMiercuriSwansea City (D2) - Manchester City 1-3Leicester City - Brighton 1-0Sheffield United - Bristol City (D2) 1-0Everton - Tottenham Hotspur 5-4 dupa prelungiriJoi se disputa partidele Wolverhampton - Southampton si Barnsley (D2) - Chelsea Londra.Citeste si: