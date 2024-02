Cupa Confederatiilor: Avancronica meciului Camerun - Chile

Camerun si Chile se vor intalni, duminica de la ora 21:00, intr-un meci din Grupa B de la Cupa Confederatiilor, competitie organizata in acest an de Rusia.

Partida are loc pe Otkrytiye Arena, stadion pe care in mod obisnuit isi disputa meciurile de pe teren propriu formatia Spartak Moscova.

Camerun se afla la a treia participare la Cupa Confederatiilor, dupa cele din 2000 si 2003, ultima data pierzand finala in fata Frantei.

Campioana Africii a castigat in ultimele meciuri cu Tunisia si Maroc si a pierdut cu Guinea si Columbia.

Chile in schimb vine dupa o infrangere suferita in fata Romaniei, dupa ce a condus cu 2-0, dar chiar si asa este favorita la agentiile de pariuri online in meciul cu Camerun.

Chile este campioana din America de Sud din 2015 si 2016, dupa ce a invins Argentina lui Leo Messi.

Avand in vedere diferenta de valoare destul de mare dintre cele doua echipe, merita jucat la agentiile de pariuri autorizate in Romania ca Chile va castiga confruntarea, la o cota de 1.52 oferita de agentia Winmasters.

Echipele probabile din meciul Camerun - Chile:

Camerun: Ondoa - Collins Fai, Teikeu, Ngadeu, Jonathan Ngwem - Arnaud Djoum, Sebastien Siani - Jacques Zoua, Moukandjo, Christian Bassogog, Aboubakar

Chile: Herrera - Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Beausejour - Arturo Vidal, Marcelo Diaz, Aranguiz - Fuenzalida, Eduardo Vargas, Alexis Sanchez

Partida dintre Camerun si Chile va fi televizata de TVR 1, duminica de la ora 21:00.

In celalalt meci din grupa se vor intalni Germania si Australia. Aceasta partida va avea loc luni, de la ora 18:00, pe stadionul Olimpic Fisht din orasul Sochi.

In primul meci al competitiei, programat sambata, intre Rusia si Noua Zeelanda, gazdele s-au impus cu 2-0, dupa autogolul lui M. Boaxall si reusita lui Smolov.