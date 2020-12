Cupa Mondiala U20 si competitia similara U17, programate in 2021, au fost anulate

"Pandemia COVID-19 continua sa prezinte provocari pentru gazduirea de evenimente sportive internationale si sa aiba un efect restrictiv asupra calatoriilor internationale. Prin urmare, FIFA a consultat periodic partile implicate, inclusiv federatiile gazda, precum si confederatiile implicate in ambele turnee programate initial pentru 2021. In acest sens, a devenit clar ca situatia globala nu a reusit sa se normalizeze la un nivel suficient pentru a aborda provocarile asociate gazduirii ambelor turnee, inclusiv turneele de calificare", a precizat FIFA, intr-un comunicat.Pentru Cupa Mondiala U20 nu erau cunoscute toate echipele calificate. Doar Europa isi stabilise reprezentantele, Italia, Olanda, Franta, Anglia si Portugalia.Urmatoarele editii ale CM U20 si U17 vor avea loc in aceleasi tari, in 2023.CITESTE SI: