Cupa Romaniei: Astra si CSU Craiova, ultimele calificate in sferturi. Oltenii au castigat la Botosani, la debutul antrenorului grec

Partida s-a disputat pe un teren acoperit cu zapada. Golul a fost marcat de Cicaldau, in minutul 3, din penalti. Meciul a fost arbitrat de Marcel Birsan si a consemnat debutul antrenorului grec Marino Ouzounidis pe banca gruparii din Craiova. Intr-un alt meci disputat joi, Astra Giurgiu s-a impus in deplasare, scor 2-1, impotriva echipei ASU Politehnica Timisoara. Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Coada in minutul 28, dar Astra a revenit si a intors rezultatul prin golurile lui Balaure '59 si Montini '81.Mai sunt calificate in sferturile de finala echipele Dunarea Calarasi, Petrolul, Chindia Targoviste, U Cluj Dinamo si Viitorul Pandurii Targu Jiu.