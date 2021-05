Finala Cupei Romaniei: cat costa biletele la meci si intreaga procedura de acces a spectatorilor. Regula care se aplica in cazul copiilor

Regulile privind vanzarea biletelor sunt urmatoarele:

In primul rand, la acest joc pot asista doar:*Persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;*Persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;*Persoanele care prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. Testele se vor efectua doar in laboratoarele autorizate de Ministerul Sanatatii!Biletele se vand exclusiv online, pe site-ul bilete.frf.ro. Spectatorii se pot prezenta la stadion fie cu biletul printat, fie cu documentul digital de pe telefon.Se plaseaza comanda, se aleg locurile dorite din cele disponibile si se completeaza datele nominale pentru fiecare participant la eveniment. Solicitantul va primi pe e-mail instiintarea pentru plasarea comenzii si va primi formularul de participare si chestionarul epidemiologic.Detinatorii de certificate de vaccinare mai vechi de 10 zile de la a doua doza administrata vor incarca aceste documente impreuna cu formularul de participare si chestionarul epidemiologic intr-un dropbox securizat; validarea documentelor poate dura pana la 24 de ore, dupa care solicitantii vor primi pe e-mail un link pentru efectuarea platii.Persoanele care vor avea un test RT-PCR negativ efectuat incepand cu data 20 mai 2021 pot incarca documentul digital in dropbox-ul securizat, dupa care vor primi link-ul de plata.Persoanele care nu au un test RT-PCR si doresc sa-l faca, vor putea rezerva biletele si vor avea posibilitatea sa incarce rezultatul negativ al testului, in format digital, pana vineri, 21 mai, ora 12:00. Dupa incarcarea rezultatului negativ al testului vor primi link-ul de plata si vor putea achizitiona biletele.Persoanele care doresc sa se testeze rapid pentru a fi acceptate pe stadion vor putea sa se inscrie in platforma bilete.frf.ro incepand de vineri, 21 mai, ora 12:00, si sa-si rezerve bilete in limita disponibilitatii. Ei pot efectua testul rapid antigen incepand cu ora 20:30 a zilei de 21 mai si au ca termen de incarcare a rezultatului negativ, in dropbox-ul securizat, ora 15:00 a zilei de sambata, 22 mai. In momentul incarcarii vor primi link-ul de plata. Atentie: sunt valabile doar rezultatele testelor rapide certificate de o autoritate medicala!Dupa efectuarea platii, cumparatorii vor primi biletele in format electronic pe e-mail. Fiecare dintre acestia trebuie sa se prezinte la stadion cu biletul printat sau in format electronic si cu un act de identitate.Biletele se vor vinde in ordinea solicitarii persoanelor care prezinta dovezile medicale necesare. Nu sunt garantate bilete disponibile pentru toate categoriile de persoane.In cazul achizitionarii de 2, 3 sau 4 bilete, solicitantul trebuie sa incarce documentele medicale pentru fiecare dintre persoanele care il insotesc. Link-ul de plata va fi transmis doar in momentul cand toate persoanele din acea comanda vor avea depuse electronic dovezile medicale.Accesul copiilor cu varsta mai mare de 5 ani se face doar pe baza unui rezultatul negativ al unui test.In cazul copiilor cu varsta mai mica de 5 ani, parintii au obligatia de a incarca aceleasi documente pe care le-au incarcat si pentru ei.Responsabilitatea autenticitatii dovezilor medicale revine fiecarui solicitant de bilete. In acest sens va bifa ca a luat la cunostinta de implicatiile falsului in declaratii si ale zadarnicirii bolilor.Totodata, solicitantul de bilete isi va da acordul ca datele sale cu caracter personal sa fie prelucrate de autoritatile competente in vederea analizarii concluziilor evenimentului test la care a participat.Conform HG nr. 550 din 14 mai 2021, art. 17, respectarea aplicarii masurilor de access la stadion se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.Biletele nu pot fi achizitionate fara consimtamantul explicit acordat la punctele 12 si 13. Prin achizitionarea de bilete, persoanele isi dau acordul privind Regulamentul de participare FRF