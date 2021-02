Cupa Romaniei e "cupa surprizelor". Inca o echipa din Liga 1 a fost eliminata de o divizionara secunda

Singurul gol a fost marcat in minutul 15, cand Cioiu a sutat la poarta, portarul Buzbuchi a respins balonul in fata si Paraschiv a marcat.Astfel, echipa din Targu Jiu se alatura celorlalte divizionare secunde, Petrolul si Universitatea Cluj, care au eliminat echipe din Liga 1 Poli Iasi , respectiv UTA. De asemenea, in sferturi va mai juca si Dunarea Calarasi, tot din Liga 2, care a profitat de retragerea gruparii Turris.Au evoluat echipele:Viitorul Pandurii. Denis Rusu - Buleica, Oros, M. Lixandru, Copaci - Prejmerean, Tegle - Dragu (Mitrica '89), Cioiu (Chiorean '87), Girbita - D. Paraschiv (Badauta '73). Antrenor Flavius Stoican;Gaz Metan: Buzbuchi - R. Romeo, Larie, Baco, Velisar (Trif '82) - Francisco Junior, R. Deaconu, Pambou (Valente '46) - Sambu (Chamed '46), L. Nitu (Sarr '46), Ze Manuel (Ciocan '64). Antrenor Mihai Teja Arbitri: Vlad Baban - Adrian Vornicu, Radu Ghiculescu - Viorel Flueran;Observatori: Dan Monea, Victor Radu.Mai sunt calificate in sferturi Dunarea Calarasi, Petrolul, Chindia Targoviste, U Cluj si Dinamo, ultima invingatoare in derby-ul cu FCSB Partidele ASU Politehnica Timisoara - AFC Astra si FC Botosani - Universitatea Craiova au loc tot joi.Citeste si: