Cupa Romaniei, optimi de finala: Universitatea Cluj a dat lovitura cu UTA, calificare la pas pentru Chindia

''U'' s-a impus prin golurile marcate de nigerianul Derick Ogbu (32), la prima sa aparitie in tricoul echipei clujene, si de portughezul Sergio Ribeiro (73). Pentru aradeni a inscris Adrian Petre (90+5), la primul sau meci de la revenirea la UTA.Ogbu a ratat o mare ocazie pentru ''sepcile rosii'', in min. 4, cand mingea sutata de el a sters transversala, iar Petre a executat in transversala o lovitura libera in min. 90+2.Universitatea este a treia echipa din Liga a II-a care ajunge in sferturi, dupa Dunarea Calarasi si Petrolul Ploiesti , cealalta formatie care a reusit sa acceada in faza urmatoare fiind Chindia Targoviste, care s-a impus tot miercuri, cu 3-0, in deplasarea de la Constanta cu Farul.Citeste si: