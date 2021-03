Cupa Romaniei: Petrolul Ploiesti n-a avut nici o sansa in sfertul de finala cu Astra. Victorie categorica a oaspetilor

Astra a facut diferenta in repriza secunda, cand au punctat George Merloi (50), Sulejman Krpic (61), dintr-un penalty acordat pentru faultul lui Silviu Pana la Silviu Balaure, si Sebastien Wuethrich (81), dupa o gafa a portarului Gheorghi Kitanov.Petrolul a avut sansa de a inscris golul de onoare, dar albanezul Armando Vajushi a executat lamentabil si portarul David Lazar a retinut mingea (86). Astra se alatura in semifinale echipelor Universitatea Craiova si ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu. Careul de asi va fi completat in urma meciului dintre Dunarea Calarasi si Dinamo Bucuresti, programat joi seara.Citeste si: