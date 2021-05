Faza ilara in semifinalele Cupei Romaniei: doi coechipieri s-au "faultat" VIDEO

In tur, scorul a fost 3-0 pentru craioveni, care vor juca in ultimul act cu Astra Giurgiu . Finala va avea loc la 22 mai, la Ploiesti, cand, probabil, va fi primul meci cu spectatori dupa ce fanii nu au mai avut acces pe arene in Romania, din martie 2020, din cauza pandemiei de coronavirus.Partida a avut parte si de un moment amuzant, cand doi fotbalisti de la Viitorul Pandurii, Buia si Mitrica, s-au obstructionat unul pe celalalt, irosind o sansa de contraatac, dar distrand asistenta din Banie:"Astia doi sunt certati?"