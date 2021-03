Cupa Romaniei: Viitorul Pandurii a patruns in careul de asi. Universitatea Cluj, invinsa pe teren propriu

Universitatea a deschis scorul dupa doar 55 de secunde, mingea intrand in poarta din fundasul Mihai Lixandru, dupa ce sutul lui Idan Golan a ricosat din transversala.Viitorul Pandurii a reusit sa intoarca scorul in ultimele 20 de minute ale partidei, egaland dintr-un penalty marcat de Alin Tegle, dupa un fault comis de Carol Taub.In min. 75, ''U'' a ramas in zece oameni, capitanul Srgian Luchin fiind eliminat pentru o altercatie cu un adversar, dupa o faza la care clujenii au cerut penalty, la o intrare necontrolata a lui Alex Baican.Daniel Paraschiv a adus victoria oaspetilor, prin golurile marcate in min. 78, 86, la doua erori in lant ale apararii ardelene.Pe 18 februarie, Universitatea Cluj a invins-o in deplasare pe ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu cu scorul de 2-1 (1-0), intr-o partida din etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal. Viitorul Pandurii Targu Jiu este a doua echipa calificata in careul de asi al competitiei, dupa Universitatea Craiova Citeste si: