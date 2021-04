Cupa Spaniei: Bilbao a pierdut finala cu rivala Sociedad, dar poate castiga trofeul peste doua saptamani. Cum e posibil

Finala a fost amanata cu un an din cauza pandemiei de coronavirus.Echipa din San Sebastian a cucerit trofeul pentru a treia oara in istorie, la 34 de ani dupa precedenta data. Primul trofeu a fost obtinut in 1909.Unicul gol a fost marcat de Mikel Oyarzabal (63), din penalty, dupa un fault comis de Inigo Martinez asupra lui Portu. Martinez, jucator format de Real Sociedad si transferat la Bilbao pentru 32 de milioane de euro in 2018, a primit initial cartonas rosu pentru acest fault, dar dupa arbitrajul video sanctiunea a fost transformata intr-un cartonas galben. Athletic Bilbao a pierdut a cincea finala consecutiva in Cupa Spaniei , dar mai are o sansa pe 17 aprilie, cand o va infrunta pe FC Barcelona , tot la Sevilla, in finala editiei 2020-2021.La Sevilla au evoluat echipele:Athletic: Unai Simon - De Marcos, Yeray Alvarez, Inigo Martinez, Yuri Berchiche (Capa, 90+3) - Berenguer (Villalibre, 76), Dani Garcia (Vesga, 76), Vencedor (Unai Lopez, 68), Iker Muniain - Inaki Williams, Raul Garcia.Real Sociedad: Remiro - Gorosabel (Aritz Elustondo, 90+3), Zubeldia, Le Normand, Monreal - David Silva (Guevara, 85), Zubimendi, Mikel Merino - Portu (Barrenetxea, 88), Isak (Carlos Fernandez, 88), Oyarzabal.