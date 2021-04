Finala Cupei Spaniei, editia 2020, s-a jucat abia acum! Cine a pus mana pe trofeu

Finala a fost amanata din 2020, din cauza pandemiei de Covid-19.Unicul gol al finalei suta la suta basce a fost marcat de Mikel Oyarzabal, din penalty, in minutul 63.Real Sociedad a castigat trofeul pentru a 3-a oara in istorie, dupa o pauza de 34 de ani.Bilbao va avea totusi sansa de a cuceri trofeul peste doar doua saptamani. Pe 17 aprilie va juca in finala Cupei (editia 2021) contra Barcelonei.