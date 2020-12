Dan Nistor, dupa esecul categoric al Craiovei cu FCSB: "Sa lasam capul jos, scorul putea sa fie mult mai mare"

"Am avut acele doua ocazii destul de mari care nu au intrat. Apoi au marcat ei si golul doi cred ca ne-a debusolat. Scorul putea sa fie mult mai mare dupa repriza a doua. Nu avem ce sa facem, trebuie sa muncim mai mult, sa mergem mai departe. Trebuie sa acumulam punctele necesare pentru a ne califica in play-off si apoi sa ne gandim la titlu. Trebuie sa lasam capul jos, sa vedem unde am gresit. Mai avem un meci la Cluj, trebuie sa mergem acolo sa obtinem punct sau puncte si vom vedea ce se va intampla apoi. Cei de la FCSB au meritat victoria", a spus Nistor la posturile care transmit Liga I.Formatia FCSB a invins vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Universitatea Craiova si a urcat pe primul loc in Liga I.Golurile au fost marcate de Man, in minutele 39 si 55.Citeste si: "Mamma mia". Cadou de Craciun pentru Cristiano Ronaldo. Ce surpriza i-a pregatit iubita Georgina