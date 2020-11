Dan Nistor, dupa egalul Romaniei cu Irlanda de Nord: "Vom duce echipa nationala acolo unde ii este locul"

"Cred ca am jucat destul de bine azi, am pasat, cred ca rezultatul este echitabil. Ne bucuram de fiecare data cand suntem convocati, speram la convocarea din martie la CM sa fim din nou prezenti la echipa nationala . Inainte de aceste meciuri eram pe trei, urcam incet-incet spre prima urna. Cu siguranta vom duce echipa nationala acolo unde ii este locul", a spus Nistor la Pro TV, conform news.ro.El a mentionat ca dupa parerea sa Mirel Radoi va ramane la echipa nationala: "Deocamdata dansul nu ne-a spus absolut nimic, este selectionerul echipei nationale si cred ca va fi in continuare".Reprezentativa Romaniei a remizat, miercuri seara, la Belfast, scor 1-1 (0-0), cu selectionata Irlandei de Nord, in ultima etapa a Grupei 1 a Diviziei B din cadrul Ligii Natiunilor. In celalalt meci din grupa, liderul Austria a remizat acasa cu Norvegia, scor 1-1, datorita unui gol marcat in minutul 90+4. Nord-irlandezii au retrogradat in Divizia C, ocupanta primului loc promoveaza in Divizia A. Romania a terminat pe locul trei.Ca urmare a rezultatelor de miercuri, Romania se va afla in urna a doua la tragerea la sorti a preliminariilor Cupei Mondiale.Citeste si: Romania prinde dramatic urna a doua valorica pentru tragerea la sorti, dupa un gol marcat in finalul meciului din Irlanda de Nord