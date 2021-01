Dan Petrescu a ajuns in Turcia pentru a semna contractul cu Kayserispor. Prima declaratie a antrenorului roman

Venit de la Dubai, unde s-a aflat in vacanta, Petrescu a mers de la aeroportul din Kayseri (centrul Turciei) la complexul sportiv al echipei pentru a se intalni cu presedintele clubului, Berna Gozbasi, si cu alti membri din conducerea gruparii."Sunt foarte incantat pentru ca e prima data cand lucrez la un club din Turcia. Astept cu nerabdare sa muncesc pentru a mentine Kayserispor in prima liga. Am fost in contact cu presedintele in ultimele 2 saptamani. Am urmarit ieri meciul si sunt foarte multumit de rezultat (n.r. - 1-0, acasa, cu Malatyaspor)", a spus el, la sosire, potrivit hurriyet.com.tr.Petrescu va semna luni contractul si va conduce apoi primul antrenament. Tehnicianul roman il va inlocui la Kayserispor pe Samet Aybaba.Dupa 17 partide disputate, echipa la care sunt legitimati Cristian Sapunaru , Silviu Lung si Denis Alibec ocupa locul 18, retrogradabil, cu 16 puncte, la trei punte de Genclerbirligi, de pe locul 17, care asigura mentinerea in prima liga turca.In varsta de 53 de ani, Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj la 20 noiembrie 2020, iar locul acestuia a fost luat de Edward Iordanescu.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"