Dan Petrescu a analizat-o pe Young Boys, adversara de joi a CFR-ului: "E cea mai agresiva echipa cu care am jucat in ultimii doi ani"

"Jucam impotriva campioanei din Elvetia in ultimii ani. Pot sa spun ca ei sunt favoriti la trecerea de aceste grupe. In afara ca paseaza foarte bine, au si planul B. Din punctul meu de vedere e cea mai agresiva echipa cu care am jucat noi in Europa in ultimii doi ani. Din pacate, avem probleme de lot, lotul nostru nu e asa de valoros ca cel de la Young Boys, care au vreo 30 de fotbalisti. Noi avem vreo 19 jucatori si am pierdut doi de pe lista UEFA , Bordeianu care a plecat si Cestor, care era pe lista UEFA, dar a disparut pe urmatoarele 6 luni. Problemele sunt grave, daca o sa mai apara vreo accidentare sau test Covid, o sa ne fie foarte greu sa facem fata in aceasta grupa", a declarat Dan Petrescu, conform news.ro.El a mai spus ca jucatorii sunt cu banii la zi si nu mai au restante salariale. "In momentul acesta, la club lucrurile sunt foarte bine din punct de vedere financiar, toata lumea e la zi, a primit tot ce trebuie, dar cand joci un meci de fotbal nu trebuie sa te gandesti la bani. Trebuie sa te gandesti la fotbal si la competitie, sa vrei sa castigi, banii sa-i lasi pe planul doi. E clar ca e important acest aspect si jucatorii nu mai au probleme din punct de vedere financiar", a precizat Petrescu.Meciul CFR Cluj - Young Boys Berna va avea loc, joi, de la ora 22.00, in etapa a II-a a Grupei A din Europa League.