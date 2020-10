Dan Petrescu: "Nu sunt suparat pe arbitru, sunt suparat ca n-avem VAR in Romania"

"Viitorul a ajuns la poarta? Am stat numai la ei in careu. Nu sunt suparat pe arbiru, sunt suparat ca n-avem VAR in Romania. Daca era vedea, dadea trei penaltiuri si plecam acasa. Kazahstan are VAR in liga doua, China are VAR in liga a doua, noi nu avem. Ce vina are arbitrul daca nu vede? Ce sa le zic baietilor mei? Si-au dat viata, n-a vrut mingea sa intre, desi s-a jucat la o poarta. In rest ii felicit pe baieti pentru atitudine. Echipa face niste rezultate fantastice, clubul e fericit, o sa fie bani, mai mult ce sa facem? Mai ales daca suntem arbitrati ca azi, va fi foarte greu. Fara VAR n-avem nicio sansa la titlu", a spus Petrescu la Digi Sport, conform news.ro.Echipa CFR Cluj a remizat, duminica seara, in deplasare, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I, arbitrat de Marcel Birsan. Au marcat Luckassen '7 pentru gazde si Deac '54 (penalti) pentru oaspeti.