Bomba in Liga 1: Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj. Patronul clubului confirma despartirea

"Da, e adevarat, ne-am despartit de domnul Dan Petrescu. Este o decizie definitiva, n-o mai intoarce nici presedintele Romaniei! Ii multumim pentru tot! Asta e viata... nu ai voie, la ce conditii avem, sa te elimine Poli Iasi din cupa! Vom aduce rapid antrenor... Eu il vreau pe Mutu, am incredere in Adi... dar vom vedea. Mai multe vom sti maine, speram ca noaptea sa fie un sfetnic bun pentru viitorul lui CFR Cluj", a declarat Nelutu Varga pentru fanatik.ro, dupa meciul cu Poli Iasi.Dan Petrescu si-a inceput al doilea mandat la CFR Cluj in martie 2019. Sub conducerea lui, echipa a castigat campionatul in sezoanele 2018/2019 si 2019/2020 si s-a calificat in grupele Ligii Europa dupa fiecare titlu.In ultima perioada, formatia ardeleana a pierdut cinci din ultimele sase meciuri , doua in campionat , doua in Liga Europa, cu AS Roma , scoruri 0-5 si 0-2, si unul in Cupa Romaniei.CFR Cluj ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 21 de puncte dupa 11 etape si dupa FCSB , 27 de puncte, si CS Universitatea Craiova , 25 de puncte.Formatia CFR Cluj a fost eliminata, duminica, de echipa Poli Iasi in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei. Iesenii s-au impus cu scorul de 1-0.Meciul s-a disputat la Cluj-Napoca, la solicitarea campioanei, care va juca, joi, in Liga Europa, pe teren propriu, cu TSKA Sofia Golul a fost marcat de Calcan, in minutul 64.Petrescu a mai condus CFR Cluj in sezonul 2017/2018, cand de asemenea echipa a castigat campionatul.