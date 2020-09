Dan Petrescu ataca nationala lui Radoi: "Sunt doua meciuri amicale, nu stiu ce am castigat. De ce s-au bucurat asa?"

Tehnicianul in varsta de 52 de ani n-a inteles bucuria tricolorilor intr-o competitie care le-ar putea usura parcursul spre Campionatul Mondial din 2022."Pentru mine, au fost doua meciuri amicale, nu stiu de ce cantau jucatorii dupa meciul cu Austria. Au fost doua meciuri bune. Daca zic ca Sevilla sau Lazio sunt mai bune decat CFR, ma face toata lumea praf. Cand Radoi a spus ca Austria e mai buna decat Romania, toti specialistii au fost de acord. De ce? Ce sa mai zic? Pentru mine, sunt doua meciuri amicale. Nu stiu ce am castigat. M-a surprins felul in care s-au bucurat baietii dupa meci. Au inceput sa cante dupa ce au castigat un meci amical. Sa ne bucuram dupa ce castigam cu Islanda si Bulgaria, deocamdata n-am castigat nimic", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.