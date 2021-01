Dan Petrescu, ca si instalat la noua echipa. Va pleca de pe ultimul loc si va antrena trei fotbalisti romani

💥💥



Kayserispor Rumen Teknik Direktor Dan Petrescu ile anlasmaya vardi. pic.twitter.com/KiM7yOU9GC - Fotomac (@fotomac) January 4, 2021

Dupa despartirea de campioana din Liga 1 CFR Cluj , Petrescu a fost curtat insistent de o echipa din Arabia Suadita, Al-Nasr, dar negocierile s-au impotmolit. Pe fir au intrat intre timp turcii de la Kayserispor, o grupare aflata in criza de rezultate.Presa turca, in speta cotidianul Fotomac, subliniaza faptul ca cele doua parti sunt foarte aproape de a ajunge la un consens. Daca va semna cu formatia din Kayseri, Dan Petrescu va avea in lot trei fotbalisti romani, portarul Silviu Lung, fundasul Cristi Sapunaru si atacantul Denis Alibec . Obiectivul va fi salvarea de la retrogradare, Kayserispor aflandu-se dupa 15 etape pe ultimul loc al clasamentului.