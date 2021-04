Antrenorul lui Dan Petrescu la Chelsea, declaratii socante: "E ca si cum m-au injunghiat pe la spate"

Inainte de a se retrage definitiv din cariera de fotbalist, celebrul Ruud Gullit (58 de ani) a fost antrenor-jucator la Chelsea in perioada 1996-1998, iar in lotul gruparii de pe "Stamfrd Bridge" se afla la acea vreme si romanul Dan Petrescu , acum in varsta de 53 de ani.Dupa ce a castigat Cupa Angliei in 1997 si a terminat pe locul doi in campionat , Ruud Gullit a fost insa dat afara pe neasteptate in februarie 1998, in ciuda faptului ca se confrunta cu grave probleme personale."Mama mea era bolnava, avea cancer la san. Am fost in Olanda de mai multe ori sa fiu cu ea. Cand o vezi pe mama ta in spital, cu cancer, esti trist si deprimat. A fost o experienta urata pentru mine", a spus acum Gullit."Cand Chelsea m-a concediat s-a spus ca sunt la Amsterdam sa petrec. Dar nu era cazul. E ca si m-au injunghiat pe la spate. Am fost cu siguranta surprins de cele auzite", a completat olandezul care n-a mai antrenat din 2011.